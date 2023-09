Techinvesteerder Prosus daalt in lagere AEX na vertrek topman

Prosus behoorde maandag tot de dalers in de AEX-index op het Damrak, die ook een klein verlies liet zien. De techinvesteerder kondigde aan dat topman Bob van Dijk zijn functie per direct neerlegt. Van Dijk treedt ook af als topman bij het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers en stapt uit de bestuursraden van beide bedrijven. Hij blijft wel tot eind september 2024 aan als adviseur van de groep. Een reden voor zijn vertrek werd niet gegeven.

Van Dijk was sinds 2014 de hoogste baas van Naspers en sinds de beursgang in 2019 van Prosus. Ervin Tu, hoofd investeringen, zal tijdelijk de rol van topman van Naspers en Prosus op zich nemen. De bedrijven lieten verder weten dat de strategische doelstellingen ongewijzigd blijven. Het aandeel verloor 0,5 procent.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 738,77 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 856,93 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,7 procent.

Chipbedrijf ASMI (plus 0,3 procent) toonde wat herstel. De andere chipbedrijven ASML en Besi gingen daarentegen verder omlaag na de zware koersverliezen op vrijdag. Die volgden op berichten dat de Taiwanese chipfabrikant TSMC zijn leveranciers zou hebben gevraagd de leveringen uit te stellen. ASML verloor 1,2 procent en Besi was de grootste daler in de AEX met een min van ruim 2 procent. Bierbrouwer Heineken was de sterkste stijger met een plus van 0,6 procent.

In de MidKap won maaltijdbezorger Just Eat Takeaway 1,4 procent. Thuisbezorgd.nl liet weten boodschappen te gaan bezorgen voor de supermarkten van Amazing Oriental.

In Parijs kelderde Société Générale 6,5 procent na een strategie-update. De Franse bank mikt de komende jaren slechts op een beperkte groei en wil vooral zijn kapitaalbuffer versterken. Ook wil de bank kunstmatige intelligentie (AI) gaan gebruiken om kosten te besparen op onder meer het gebied van dienstverlening aan klanten.

Het Franse luxeconcern LVMH zakte 1,6 procent. Volgens de topman van de drankendivisie van LVMH, eigenaar van champagnemerken als Moët & Chandon en Dom Pérignon, is de verkoop van champagne wat aan het inzakken, na een sterke stijging in de coronaperiode toen mensen veel meer champagne thuis gingen drinken tijdens lockdowns.

De euro was 1,0658 dollar waard, tegen 1,0671 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 91,57 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 94,61 dollar per vat.