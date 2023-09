Thuisbezorgd start samenwerking met supermarkten Amazing Oriental

Thuisbezorgd.nl gaat boodschappen van de Aziatische supermarktketen Amazing Oriental bij mensen thuis afleveren. De maaltijdbezorger richt zich daarmee steeds nadrukkelijker op de levensmiddelentak. Eerder konden Nederlanders producten van Albert Heijn, PLUS en SPAR al bestellen via de dochteronderneming van Just Eat Takeaway.

“De populariteit van de oosterse en Aziatische keuken gecombineerd met de stijgende vraag naar het thuisbezorgen van boodschappen maakt de samenwerking met Amazing Oriental een mooie aanvulling op ons aanbod”, legt Thuisbezorgd.nl-directeur Gijs Weterings de keuze uit. Onder meer groenten, kruiden en kant-en-klare gerechten kunnen straks worden besteld.

Amazing Oriental is naar eigen zeggen de grootste Aziatische supermarktketen van Nederland, met 24 vestigingen. Bijna alle locaties doen mee aan de nieuwe samenwerking. Vanaf 29 september is bezorging via Thuisbezorgd.nl mogelijk. Amazing Oriental heeft nu al een eigen webshop. De minimale bestelwaarde voor verse producten is daar 39 euro.