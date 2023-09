Big Bazar ontloopt weer bankroet na veiligstellen 2 miljoen euro

Winkelketen Big Bazar ontloopt opnieuw een faillissement. Twee schuldeisers hebben een verzoek ingediend bij de rechter om een deskundige aan te laten stellen die kan bekijken hoe de financiële problemen bij de budgetketen opgelost kunnen worden. Daarbij wijzen ze er ook op dat Big Bazar een geldinjectie van 2 miljoen euro heeft binnengehaald, staat in het verzoekschrift van twee leveranciers. Met dat geld zou het bedrijf aan zijn lopende verplichtingen kunnen voldoen.

Door het verzoek in Leeuwarden worden lopende faillissementsaanvragen automatisch gepauzeerd. Zo zou dinsdag de rechter in Amsterdam zich buigen over zo’n aanvraag. Mocht de rechter deze keer wel instemmen met het aanstellen van een herstructureringsdeskundige, na twee keer een ‘nee’ te hebben verkocht, dan volgt ook een langere afkoelingsperiode waarin aanvragen van een bankroet in de wachtstand gaan. Die tijd gebruikt een deskundige dan om na te gaan of een akkoord mogelijk is tussen Big Bazar en schuldeisers buiten een faillissement om.

Tegen Big Bazar lopen tientallen aanvragen van een faillissement. Het bedrijf kampte de voorbije maanden onder andere met grote huurachterstanden en heeft enkele winkelpanden al moeten verlaten. Directeur Heerke Kooistra zei dat de financiële problemen het gevolg zijn van de sterk gestegen energieprijzen, huurverhogingen en de dalende uitgaven van veel klanten als gevolg van de hoge inflatie.

De rechtbank in Leeuwarden wees twee eerdere verzoeken tot het aanstellen van een schuldendeskundige af. Om serieus na te kunnen gaan of Big Bazar uit de problemen zou kunnen komen, moesten er namelijk voldoende aanwijzingen zijn dat de keten op zijn minst de lopende betalingen kon doen. De rechter vond dat niet waarschijnlijk.

Volgens de advocaat van Big Bazar ligt dat nu anders dankzij de toezegging van 2 miljoen euro door een maandag opgerichte BV. Met dat geld zou de winkelketen in ieder geval vier weken aan lopende verplichtingen kunnen voldoen. “We beseffen dat dit heel bijzonder is”, zegt advocaat Oscar van Oorschot over de derde poging om van de rechter meer tijd te krijgen.