Brussel verdenkt fabrikant hartapparatuur van misbruik marktmacht

De Europese Commissie verdenkt een fabrikant van hartapparatuur van het misbruiken van zijn dominante positie op de markt. Inspecteurs zijn bij het bedrijf binnengevallen en doen daar onderzoek, laat de commissie weten.

Het bedrijf dat de commissie in het vizier heeft maakt medische hulpmiddelen voor hart- en vaataandoeningen. Om welke onderneming het gaat en in welk land die actief is laat het dagelijks bestuur van de EU in het midden.

De commissie bewaakt de vrije concurrentie op de gemeenschappelijke Europese markt. Onaangekondigde inspecties zijn een van de eerste stappen in een onderzoek naar praktijken die de vrijemarktwerking schaden. Ze betekenen niet per se dat het doorzochte bedrijf ook schuldig is, benadrukt de commissie.