Damrak toont geen herstel, betaalbedrijf Adyen verder omlaag

De beurshandel op het Damrak liet dinsdag nog geen herstel zien, na de stevige koersdalingen een dag eerder. Betaalbedrijf Adyen stond opnieuw onderaan bij de hoofdfondsen, met een koersverlies van 3,8 procent. Het aandeel, dat de laatste weken rake klappen kreeg na tegenvallende resultaten, verloor maandag al 6 procent.

Beleggers namen verder een afwachtende houding aan in aanloop naar het rentebesluit in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Federal Reserve begint later op de dag aan zijn tweedaagse rentevergadering. Op de financiƫle markten wordt verwacht dat de Fed na afloop van die vergadering de rente ongewijzigd zal laten. Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd wat Fed-voorzitter Jerome Powell zal gaan zeggen over eventuele toekomstige rentestappen.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot met een verlies van 0,1 procent op 734,93 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 842,85 punten. De beurzen in Londen en Parijs eindigden fractioneel lager. Frankfurt verloor 0,5 procent.

IMCD zakte 1,4 procent. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan verlaagden het koersdoel voor de chemicaliƫndistributeur. Olie- en gasconcern Shell won 0,9 procent, mede dankzij de hogere olieprijzen. Uitzender Randstad (plus 1,9 procent) was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen.

In de MidKap klom Vopak 2,1 procent, goed voor de eerste plek. Het tankopslagbedrijf heeft overeenstemming bereikt met Infracapital over de verkoop van drie chemieterminals in Rotterdam voor in totaal 407 miljoen euro. De verkoop maakt deel uit van de strategische herziening die in februari werd aangekondigd.

Onward Medical kelderde ruim 12 procent na publicatie van de halfjaarcijfers. Het medisch-technologisch bedrijf dat een therapie ontwikkelt om mensen met een dwarslaesie te helpen, boekte iets minder omzet en leed meer verlies. Het bedrijf denkt in de tweede helft van 2024 zijn therapie om de hand- en armfunctie bij mensen met een dwarslaesie te herstellen, te kunnen lanceren in de Verenigde Staten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,6 procent tot 92,90 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 95,50 dollar per vat. Sinds de aankondiging van de productiebeperkingen door de olieproducenten Saudi-Arabiƫ en Rusland in juni zijn de olieprijzen al met ruim 30 procent gestegen.