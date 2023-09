NVM vraagt op Prinsjesdag weer aandacht voor woningnood

De NVM vraagt op Prinsjesdag opnieuw aandacht voor de woningnood in Nederland. In een paginagrote advertentie in De Telegraaf roept de makelaarsvereniging de overheid op om de woningnood samen met de makelaarsvereniging aan te pakken. “Want het spoedig oplossen van dit probleem is goed voor alle Nederlanders. Het bouwen levert banen op, zorgt voor versnelling van verduurzaming en jaagt de economie aan”, stelt de NVM.

Volgens de NVM zijn 826.800 mensen in Nederland op zoek naar een eigen woning. Er is op dit moment een tekort van 390.000 woningen om al deze mensen onderdak te kunnen bieden. “En het aantal woningzoekenden blijft iedere dag stijgen”, aldus de NVM. “Als de overheid nu echt doorpakt, kunnen we een grote stap zetten en al die mensen een passend thuis bieden”, vervolgt de vereniging in de advertentie. “Want niemand wil die teller toch verder op laten lopen?”

Bij de NVM zijn ruim 4400 makelaars en taxateurs aangesloten. De vereniging vroeg op Prinsjesdag al vaker aandacht voor de woningnood in Nederland.