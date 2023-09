Rotterdams chipbedrijf haalt 27 miljoen op, ING investeert mee

Het Rotterdamse chipbedrijf Nearfield Instruments heeft 27 miljoen euro opgehaald in een nieuwe investeringsronde. Het bedrijf ontwikkelt nieuwe meettechnologie voor de chipsector, die daarmee de processen tussen de allerkleinste halfgeleiders zou kunnen verbeteren. ING is een van de investeerders en denkt dat het bedrijf in de toekomst een belangrijke rol kan spelen in de chipsector.

Nearfield is in 2016 opgericht als een spin-off van TNO met het hoofdkantoor in Rotterdam en vestigingen in Eindhoven en Zuid-Korea. Andere deelnemers aan de investeringsronde zijn Innovation Industries, TNO, en het Deep Tech Fonds van Invest-NL. Zij staken eerder ook al geld in het chipbedrijf. Het door de overheid opgezette Invest-NL kondigde in mei al aan 11 miljoen euro te investeren in Nearfield.

ING is de enige bank die meedoet aan de nieuwe investeringsronde. Het is de tweede investering van de bank in de chipsector dit jaar. Eerder dit jaar nam ING al deel aan een investeringsronde van 100 miljoen euro in het Nederlandse SMART Photonics, waarbij naast 60 miljoen euro van de overheid 40 miljoen euro werd geïnvesteerd door een consortium van bestaande en nieuwe investeerders.