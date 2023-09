Vastgoedbedrijf Certitudo valt om na problemen bij projecten

Vastgoedbedrijf Certitudo is failliet verklaard na aanhoudende problemen bij lopende projecten. Eerder werd al bekend dat het bedrijf uit Den Bosch uitstel van betaling had aangevraagd voor zijn fonds dat actief is op de woningmarkt. Veel vastgoedprojecten komen stil te liggen door lastige marktomstandigheden, gaf Certitudo destijds aan.

Curatoren bekijken nu welke vervolgstappen mogelijk zijn voor vastgoedprojecten van Certitudo. Het is dan de vraag of die kunnen doorgaan of moeten worden verkocht.

Certitudo heeft een aantal projecten lopen in Amsterdam-Zuidoost, waar bijvoorbeeld 1600 woningen en 28.000 vierkante meter kantoorruimte moeten verrijzen in de wijken Bullewijk en Holendrecht. Ook heeft de vastgoedonderneming een project in Delft, waar een voormalig bedrijvenpark wordt omgebouwd tot een gebied om te wonen en werken.

De onderneming kwam in financiële moeilijkheden na de Russische inval in Oekraïne. De oorlog zorgde vorig jaar voor sterk gestegen kosten en schaarste aan materialen. Ook kwamen veel projecten deels of helemaal stil te liggen doordat er veel onzekerheid is over een nieuwe huurwet die demissionair minister Hugo de Jonge wil invoeren.

Certitudo wees er eerder ook al op dat er minder krediet beschikbaar was voor het herfinancieren van leningen. Het bedrijf greep in door banen te schrappen, bezittingen te verkopen en bepaalde projecten stil te leggen. Maar dat kon de zorgen over het voortbestaan van de onderneming niet wegnemen.

De curatoren waren afgelopen weken al als bewindvoerders betrokken bij Certitudo. Volgens hen is het tijdig verkrijgen van nieuwe financiering niet mogelijk gebleken.