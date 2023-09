Vopak verkoopt drie terminals Rotterdam voor ruim 400 miljoen

Tankopslagbedrijf Vopak verkoopt drie terminals voor chemische producten in de haven van Rotterdam. Met die verkoop aan investeringsfonds Infracapital is een bedrag van 407 miljoen euro gemoeid. Vopak had in februari al gezegd te kijken naar de strategische opties voor de terminals.

De opslagcapaciteit van de drie terminals bedraagt in totaal 1,4 miljoen kubieke meter. Er worden onder meer biobrandstoffen, chemicaliën en petroleumproducten opgeslagen in de tanks. Vopak houdt netto ongeveer 368 miljoen euro over aan de transactie die voor het einde van dit jaar afgerond moet worden.

Het beursgenoteerde Vopak zegt dat de verkoop deel uitmaakt van de doelstellingen om de financiële prestaties te verbeteren, te groeien in gas en industriële terminals en te versnellen richting nieuwe energiebronnen.

Infracapital maakt deel uit van de grote vermogensbeheerder M&G die in Londen is gevestigd.