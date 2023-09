Ajax wint op beurs ondanks ophef over technisch directeur

Het aandeel van voetbalclub Ajax is op de beurs in Amsterdam gestegen, ondanks de ophef over mogelijke belangenverstrengeling door technisch directeur Sven Mislintat. Het aandeel van Ajax sloot de handelsdag zo’n 7,7 procent hoger af.

Ajax kocht op de laatste dag van de transferperiode een speler via een zaakwaarnemerskantoor dat aandelen bezit van een priv├ębedrijf van Mislintat. Ajax liet daarop weten dat het zelf onderzoek gaat doen naar de transfer. Voorzitter Rob Jansen van Pro Agent, de vereniging van spelersmakelaars, zei hierover dat de handelwijze van Mislintat ten strengste verboden is.

Shell eindigde in de min. Het olie- en gasconcern profiteerde dinsdag nog van de sterk gestegen olieprijzen, maar die vielen woensdag weer terug. Ook meldde persbureau Bloomberg dat Shell noodgedwongen een deel van de activiteiten van zijn Rotterdamse raffinaderij moest stopzetten vanwege een gaslek. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de productie van diesel en vliegtuigbrandstof. Shell wilde desgevraagd geen commentaar geven. Het aandeel van Shell was kort na het sluiten van de AEX 1,03 procent minder waard.

Dinsdag kostte een vat Brent voor het eerst sinds november vorig jaar meer dan 95 dollar. Woensdag steeg een vat Amerikaanse olie 0,25 procent in prijs tot 91,43 dollar. Brentolie werd juist 0,2 procent minder waard en kostte 94,14 dollar per vat.

Beleggers kijken vooral uit naar het besluit van de Federal Reserve over een mogelijke renteverhoging. Dat wordt na de slotbel op de Europese markten bekendgemaakt. De Amerikaanse centrale bank zal waarschijnlijk een nieuwe pauze houden met zijn renteverhogingen.

De AEX sloot 0,46 procent hoger af op 738,32 punten. De MidKap steeg ook, met zo’n 1,5 procent naar 855,41 punten. De beurs in Frankfurt won 0,8 procent en Parijs steeg met 0,7 procent. Londen klom 0,9 procent, na een onverwachte daling van de Britse inflatie in augustus. De euro was 1,0716 dollar waard, tegen 1,0682 dollar een dag eerder.

In de MidKap steeg Just Eat Takeaway 7,1 procent. Een Amerikaanse rechter oordeelde dat de maaltijdbezorgers als GrubHub, onderdeel van Just Eat Takeaway, de stad New York kunnen aanklagen over de wet over het aftoppen van de commissies die maaltijdbezorgbedrijven mogen opleggen aan restaurants.