Amerikaans rentebesluit centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal vrijwel zeker een nieuwe pauze houden met zijn renteverhogingen. In juni besloot de Fed ook de reeks van verhogingen te onderbreken. Die pauze was echter van korte duur, want een maand later werd de rente voor de elfde keer verhoogd.

Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd wat Fed-voorzitter Jerome Powell gaat zeggen over eventuele toekomstige rentestappen. Ook komt de centrale bank met nieuwe ramingen voor de economische groei en de inflatie.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht hoger begin van de belangrijke Fed-dag. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine plussen te openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen woensdag omlaag. De Nikkei in Tokio sloot 0,7 procent lager. De Japanse export nam in augustus voor de tweede maand op rij af en de import liet voor de vijfde maand op rij een daling zien.

In China hield de centrale bank de belangrijke rentetarieven op leningen met looptijden van één en vijf jaar ongewijzigd. In augustus verlaagde de centrale bank nog voor de tweede keer in korte tijd het rentetarief voor eenjarige leningen, die dient als maatstaf voor bedrijfsleningen en leningen voor huishoudens, om banken aan te moedigen meer leningen te verstrekken. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,5 procent en de beurs in Shanghai verloor 0,3 procent.

Op het Damrak staat CTP in de belangstelling. De logistiek vastgoedinvesteerder verwacht voor dit jaar een stijging van de winst per aandeel van tussen de 11 en 14 procent. Ook handhaafde het bedrijf voorafgaand aan zijn beleggersdag de groeidoelstellingen en het dividendbeleid.

Ook gaat de aandacht uit naar Shell. Volgens persbureau Bloomberg is het olie- en gasconcern genoodzaakt een deel van de activiteiten van zijn Rotterdamse raffinaderij stop te zetten vanwege een gaslek. Hoewel de raffinaderij, de grootste van Europa, wel blijft draaien zal de gedeeltelijke stopzetting mogelijk gevolgen hebben voor de productie van diesel en vliegtuigbrandstof. Shell wil desgevraagd geen commentaar geven vanwege de “marktgevoeligheid” van de raffinaderij-activiteiten.

De euro was 1,0679 dollar waard, tegen 1,0682 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 90,38 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 93,58 dollar per vat.