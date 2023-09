Autoverkopen met een vijfde gestegen in EU, elektrisch verdubbeld

De Europese autoverkopen zijn in augustus voor de dertiende maand op rij gestegen, maakte brancheorganisatie ACEA bekend. In totaal werden er meer dan 904.500 auto’s op kenteken gezet in de Europese Unie, een stijging van 21 procent vergeleken met een jaar eerder.

De verkoop van elektrische auto’s liet een verdubbeling zien tot bijna 197.000 stuks. In Duitsland ging het zelfs om een stijging van 171 procent. Van alle auto’s die verkocht werden afgelopen maand kwam het aandeel van volledig elektrisch voor het eerst boven de 20 procent uit.

Vorig jaar stonden de verkopen zwaar onder druk doordat er een tekort was aan onderdelen zoals chips tijdens de coronaperiode. Die toeleveringsproblemen zijn nu opgelost, waardoor er fors meer auto’s kunnen worden afgeleverd.

De laatste tijd wordt de markt overspoeld met nieuwe Chinese elektrische, goedkopere automerken. De EU is onlangs een onderzoek gestart naar staatssubsidies op Chinese elektrisch aangedreven auto’s.