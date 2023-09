België moet vele miljoenen innen van multinationals na taksvonnis

België moet alsnog honderden miljoenen euro’s aan belasting opeisen bij ongeveer 55 multinationals. De vrijstellingen die het land aan de bedrijven gaf kwamen neer op verboden staatssteun, oordeelt de Europese rechter.

Met de uitspraak komt een einde aan een slepende kwestie. De Europese Commissie maande België in 2016 700 tot 900 miljoen euro te innen bij de bedrijven omdat die onrechtmatig zouden hebben geprofiteerd van de belastingmaatregelen. België vocht dat aan en kreeg aanvankelijk gelijk. Maar na een terugverwijzing via hoger beroep “verwerpt het Gerecht van de Europese Unie alle argumenten die België heeft aangevoerd”.

België bood bedrijven zoals brouwer AB Inbev, BASF en Siemens belastingvoordelen aan als ze bijvoorbeeld voor banen zouden zorgen of in het land zouden investeren. Ze konden vrijstelling krijgen voor de belasting op het deel van de winst dat ze maakten omdat ze deel uitmaakten van een multinational.

De afspraken met bedrijven daarover, zogeheten belastingrulings, schenden inderdaad de Europese regels, concludeert het Gerecht. De commissie had gelijk. De rechtbank in Luxemburg wijst er onder meer op dat concurrenten die bijvoorbeeld geen deel uitmaken van een multinational of niet in België investeerden zijn benadeeld.

België is in 2015 gestopt met de rulingpraktijk, die van 2005 dateerde.