Bloomberg: Duitsland wil Huawei-onderdelen uit 5G-netwerk weren

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken wil kernapparatuur van de Chinese bedrijven Huawei en ZTE uit het 5G-netwerk van het land weren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een ingewijde. Volgens de bron worden verschillende termijnen voor het verbod overwogen, waaronder een start in 2026.

Veel westerse landen hebben het gebruik van telecomapparatuur van Huawei al verboden. Zo heeft het Chinese bedrijf sinds 2019 al te maken met handelsbeperkingen die zijn opgelegd door de Verenigde Staten. De Amerikaanse overheid beticht Huawei en andere Chinese techbedrijven ervan via achterdeurtjes in hun technologie spionage mogelijk te maken. Huawei heeft die beschuldigingen altijd ontkend.

Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Zweden hebben het gebruik van telecomapparatuur van Huawei al verboden of beperkt. In Nederland levert Huawei geen kernapparatuur meer voor 5G-netwerken.

Het Duitse ministerie onderzoekt nog in hoeverre de mobiele netwerken in het land afhankelijk zijn van de apparatuur van Huawei en ZTE. Dat onderzoek is nog niet voltooid en de gesprekken met andere ministeries die bij het besluit betrokken zijn, gaan door, verklaarde een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Huawei zei in een reactie dat het Duitse onderzoek “discriminerend” is en niet gebaseerd is op technische feiten. Het Chinese bedrijf waarschuwde dat een verbod de digitale transformatie van Duitsland zal vertragen en zal leiden tot hogere kosten voor consumenten.

Duitsland heeft tot nu toe meer geaarzeld om een verbod op Chinese onderdelen in te voeren dan sommige van zijn bondgenoten. Zo koos het land ondanks de druk van de Amerikanen, ervoor om wel componenten van Huawei toe te staan toen telecombedrijven als Deutsche Telekom hun 5G-netwerken begonnen te bouwen. De Duitse regering heeft sindsdien echter een hardere houding tegenover China ingenomen en geprobeerd zijn afhankelijkheid van individuele landen te verminderen na de Russische invasie van Oekraïne.