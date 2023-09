Britse inflatie koelt onverwachts iets af

De Britse inflatie is vorige maand onverwachts iets afgekoeld. Het dagelijks leven werd in het Verenigd Koninkrijk 6,7 procent duurder in augustus vergeleken met een jaar eerder, meldde het Britse statistiekbureau ONS. In juli bedroeg de inflatie 6,8 procent.

Economen hadden gerekend op een stijging van de consumentenprijzen in augustus met 7 procent. Dat kwam met name doordat ze ervan uitgingen dat de hogere brandstofprijzen en een verhoging van de belasting op alcoholische dranken de inflatie voor het eerst sinds februari weer zouden aanjagen.

Ook de Bank of England, die donderdag vergadert over de rente, zei vorige maand dat de inflatie naar verwachting in augustus zou stijgen tot 7,1 procent. Voor oktober rekent de centrale bank op een scherpe daling van de inflatie tot ongeveer 5 procent. Dat is echter nog steeds meer dan het dubbele van de doelstelling van 2 procent.

De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor voeding en energie niet worden meegenomen, nam in augustus af tot 6,2 procent, van 6,9 procent in juli. Economen hadden voor dit cijfer gerekend op een kleine afname tot 6,8 procent.

Hoewel de Britse inflatie in de afgelopen maanden wat is afgenomen, stijgen de prijzen nog altijd flink en worden veel huishoudens in het land hard geraakt door de hogere kosten voor levensonderhoud. De prijsstijgingen in het land liggen ook nog altijd flink hoger dan in andere grote economieën zoals de eurozone en de Verenigde Staten.

De Bank of England heeft de rente al fors verhoogd om de inflatie aan te pakken. Economen verwachten dat de centrale bank de rente donderdag voor de vijftiende keer op rij zal opschroeven, van 5,25 procent naar 5,5 procent. Op de financiële markten wordt wel gehoopt dat het de laatste verhoging zal zijn.

De Britse minister van Financiën Jeremy Hunt verklaarde dat de daling van de inflatie laat zien dat het plan van de regering om de prijsstijgingen aan te pakken “werkt”. Wel benadrukte hij dat de inflatie nog steeds te hoog is en dat de regering moet vasthouden aan het plan om de inflatie te halveren om de druk op gezinnen en bedrijven te verlichten.