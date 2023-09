Federal Reserve laat rente in de VS onveranderd

De Amerikaanse Federal Reserve heeft besloten de rente niet verder te verhogen. De Amerikaanse koepel van centrale banken maakte lenen het afgelopen anderhalf jaar in elf stappen duurder om de sterkte prijsstijgingen af te remmen. Nu stopt de Fed voor de tweede keer dit jaar met het verhogen van de rente.

Het belangrijkste rentetarief in de VS staat nu op het hoogste niveau sinds 2001, op een bandbreedte tussen de 5,25 procent en 5,5 procent. Door lenen duurder te maken, remt de Fed de vraag in de economie af en dat zou ervoor moeten zorgen dat de prijzen niet meer zo hard stijgen. Het gevaar is wel dat de Amerikaanse economie door de afnemende vraag in een recessie kan belanden.

Maar uit de nieuwe prognoses van de Fed komt naar voren dat de negentien beleidsmakers juist optimistischer zijn geworden over de economische vooruitzichten. Zo rekenen ze voor de komende jaren op een sterkere groei van de economie dan ze eerst deden. Tegelijkertijd verwachten ze dat de werkloosheid lager zal uitvallen dan ze eerder dachten.

Dat geeft de Fed ook meer ruimte om de inflatie, die nog altijd een stuk boven de gewenste 2 procent ligt, omlaag te krijgen. Uit de nieuwe prognoses die de centralebankenkoepel publiceerden komt ook naar voren dat een grote meerderheid van de beleidsmakers van de Fed voorstander is van nog een renteverhoging dit jaar. Ook verwachten ze de rente volgend jaar minder snel te verlagen dan in eerdere vooruitblikken.

De pauze in de reeks renteverhogingen kwam niet als grote verrassing. Op financiƫle markten gaat de aandacht vooral uit naar de toelichting die Fed-voorzitter Jerome Powell later op de avond geeft op het rentebesluit. Daarin geeft hij mogelijk hints over het toekomstige rentebeleid in de VS.