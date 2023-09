FNV vreest voor gezondheid werknemers als glyfosaat langer mag

De FNV vindt het “bizar” dat de Europese Commissie het verdelgingsmiddel glyfosaat nog eens tien jaar wil toestaan. De vakbond vreest dat het middel de gezondheid schaadt van werknemers of omwonenden van bedrijven die glyfosaat gebruiken. De vakbond dringt er bij demissionair minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) dan ook op aan om tegen het voorstel te stemmen.

Glyfosaat, bekend als onder meer het veelgebruikte Roundup van fabrikant Monsanto, heeft veel tegenstanders. Sommige onderzoekers denken dat het middel kanker of de ziekte van Parkinson kan veroorzaken. Ook zou glyfosaat slecht zijn voor de biodiversiteit.

Maar het dagelijks bestuur van de Europese Unie vindt dat er niet genoeg bewijs is om glyfosaat te verbieden. Wel stelt de Europese Commissie beperkingen voor die onder andere moeten voorkomen dat het middel zich na het sproeien door de lucht of via water verspreidt.

“Wat de Europese Commissie hier voorstelt is bizar. Als dit doorgaat, verliest de gezondheid van werknemers en bewoners het opnieuw van de lobby van de pesticiden- en landbouwindustrie”, stelt vicevoorzitter van FNV Kitty Jong. “Dit voorstel staat bovendien lijnrecht tegenover de zorgplicht van de overheid. Werknemers hebben recht op een gezonde werkomgeving. Daarbovenop is het recht op een schone, gezonde en duurzame leefomgeving een mensenrecht, dat daarnaast belangrijk is om de zorg betaalbaar te houden.”