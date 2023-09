Italiaanse concurrentiewaakhond onderzoekt prijsvechter Ryanair

De Italiaanse mededingingsautoriteit is een onderzoek begonnen naar Ryanair wegens mogelijk misbruik van zijn dominante positie, staat in een verklaring van de concurrentiewaakhond.

De Ierse prijsvechter wordt verdacht van het misbruik maken van zijn positie “om zijn macht uit te breiden” naar andere sectoren zoals het aanbieden van hotelreserveringen en huurauto’s. Daarbij zou Ryanair het reisbureaus moeilijk maken om tickets te kopen op zijn website.

Ryanair is, gemeten naar het aantal passagiers, de grootste luchtvaartmaatschappij in Europa en marktleider in Italiƫ. Ryanair heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.

De Italiaanse concurrentiewaakhond kondigde eerder ook een onderzoek aan naar mogelijke prijsafspraken voor vluchten van en naar Siciliƫ tijdens Kerstmis door luchtvaartmaatschappijen als Ryanair, Wizz Air en easyJet.