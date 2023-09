KLM schrapt ook woensdag vluchten over Armenië en Azerbeidzjan

KLM schrapt ook woensdag uit voorzorg vluchten vanwege de spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan, ondanks een afgekondigd staakt-het-vuren in de regio Nagorno-Karabach. Voor de rest van de week voert KLM de vluchten uit via een andere route, aldus een woordvoerster.

De vluchten die woensdag worden geannuleerd zijn die naar Seoul, Beijing, Tokio en Shanghai, meldt de woordvoerster. Mochten klanten willen omboeken, dan kan dat volgens haar. KLM zegt geen risico te willen lopen en benadrukt dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft. De luchtvaartmaatschappij maakt daarbij gebruik van een zogeheten security-managementsysteem om risico’s te analyseren en veilige vliegroutes te bepalen.

Azerbeidzjan viel dinsdag Nagorno-Karabach aan, een Azerbeidzjaanse regio waar voornamelijk Armenen wonen. Als gevolg daarvan besloot KLM om niet meer door het luchtruim boven Armenië en Azerbeidzjan te vliegen. De geannuleerde vluchten van dinsdag kunnen woensdag worden ingehaald, maar dan via een andere route, aldus de woordvoerster.

De etnisch Armeense separatisten in Nagorno-Karabach hebben woensdag met Azerbeidzjan een wapenstilstand gesloten. Een dag eerder begon Azerbeidzjan nog een “antiterroristische” actie in de regio, die door de internationale gemeenschap werd afgekeurd. De regering in Bakoe meldde eerder echter door te zullen gaan, totdat de separatisten hun wapens zouden neerleggen. Het staakt-het-vuren dat nu geldt is ingegaan om 13.00 uur (11.00 uur Nederlandse tijd).