Minister: planeet wordt niet gered met faillissement Britse volk

Om de CO2-uitstoot in het Verenigd Koninkrijk te verlagen is een “pragmatische aanpak” nodig. “We zullen de planeet niet redden door het Britse volk failliet te laten gaan”, zegt de Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman. “We hebben een proportionele aanpak nodig die ook onze doelen dient”, zegt ze tegen Times Radio.

Zij deed haar uitspraken in aanloop naar een toespraak van premier Rishi Sunak later deze week. Naar verwachting gaat hij een deel van het overheidsbeleid uitstellen dat ten grondslag ligt aan het Britse langetermijnplan om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De maatregelen om de uitstoot broeikasgassen te verlagen brengen extra kosten met zich mee. Tegelijkertijd kampt het Verenigd Koninkrijk met een torenhoge inflatie, waardoor veel Britten geen geld meer hebben voor zaken als boodschappen, het verwarmen van de woning en reizen.

Een van de maatregelen die mogelijk teruggedraaid gaat worden, gaat over het verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s. De overheid heeft nu als doelstelling om dit vanaf 2030 te verbieden. Mogelijk gaan de Britten dit uitstellen tot 2035, in lijn met de doelstelling van de Europese Unie.