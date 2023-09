Reuters: Unilever wil sommige verzorgingsmerken weer verkopen

Was- en levensmiddelenconcern Unilever wil sommige schoonheids- en persoonlijke verzorgingsmerken weer verkopen, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het gaat onder meer om wattenstaafjesmerk Q-tips en deodorantmerk Impulse.

Twee jaar geleden wilde Unilever ook al wat van zijn merken van schoonheids- en persoonlijke verzorgingsproducten verkopen, waaronder ook Q-tips en Impulse. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde later op basis van ingewijden dat die plannen waren opgeschort. Volgens de bronnen was er niet genoeg interesse in de merken die Unilever van de hand wilde doen. Unilever zelf wilde hier toen niet op ingaan.

Unilever werkt voor deze verkooppoging volgens de ingewijden samen met de Amerikaanse bank Morgan Stanley en beleggingsadviseur Evercore. Unilever wilde niet inhoudelijk ingaan op vragen over het nieuws. Het concern bezit ook meer bekende merken als Dove, Knorr en Magnum.