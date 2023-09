Tientallen vliegtuigen mogelijk buiten gebruik om valse papieren

Mogelijk moeten 96 vliegtuigen tijdelijk aan de grond blijven ter controle, meldt straalmotorenfabrikant CFM International. Het gaat om al wat oudere types, zoals de Boeing 737 en de Airbus 320. Vermoedelijk gebruikte de Britse onderdelenleverancier AOG Technics vervalste papieren bij motoronderdelen in deze toestellen.

CFM is een van de partijen die AOG Technics en directeur Jose Zamora Yrala voor de Britse rechtbank sleept vanwege deze kwestie. Eerder deze maand ging het nog om 68 mogelijk vervalste papieren. Nu zijn er meer documenten gevonden die mogelijk nep zijn. “Dit betekent dat tussen de 48 en 96 vliegtuigen potentieel buiten dienst worden gesteld terwijl luchtvaartmaatschappijen ervoor moeten zorgen dat de onderdelen worden verwijderd”, zegt advocaat Matthew Reeve van CFM.

Eerder meldde persbureau Bloomberg dat AOG Technics onderdelen heeft verspreid die nep of ongedocumenteerd waren. Tijdens de zitting ging AOG Technics niet in op beweringen van valsheid in geschrifte. Het bedrijf reageerde ook niet op een verzoek om commentaar van persbureau Reuters.

De toestellen van Boeing 737 en de Airbus 320 met mogelijk vervalste papieren zijn nog in gebruik. Deze oude types worden geleidelijk vervangen door nieuwe toestellen.