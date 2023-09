Voorlopig geen stakingen bij cabinepersoneel KLM

De stakingsdreiging van cabinepersoneel bij KLM is voorlopig van de baan. Vakbond VNC stelde de luchtvaartmaatschappij een ultimatum dat donderdag zou aflopen, maar heeft die deadline om te reageren nu opgeschort. Volgens VNC-voorzitter Chris van Elswijk heeft KLM opnieuw contact opgenomen met de bond, waarbij er “aanknopingspunten” waren voor verdere gesprekken.

VNC eist voor de cabinemedewerkers van KLM een salarisverhoging van 11 procent over 2023. Vanaf volgend jaar wil de vakbond dat de lonen automatisch meestijgen met de prijzen, plus nog een beetje. Ook wil de vakbond vaste afspraken over een sociaal plan. Dan gaat het bijvoorbeeld om terugkeergaranties bij eventuele reorganisaties, vergelijkbaar met toezeggingen bij een grote banenreductie tijdens de coronacrisis.

Vorige week dreigde de vakbond nog met acties als KLM niet voor donderdag in zou gaan op de wensenlijst van VNC. Daarbij waren stakingen niet uitgesloten. Als de nieuwe gesprekken met KLM nergens op uitlopen, dreigen alsnog acties.

Onlangs wendde het Nederlandse onderdeel van Air France-KLM acties onder zijn 15.000 grondmedewerkers af. Met vakbonden FNV en CNV kwam het concern tot een principeakkoord over een nieuwe cao voor deze personeelsleden, die bijvoorbeeld bagage in- en uitladen of passagiers in de vertrekhallen te woord staan. Gemiddeld gaan de lonen voor deze medewerkers over een periode van twee jaar bijna met 14 procent omhoog, als leden instemmen met de overeenkomst. Piloten dreigden eerder deze week ook met acties uit onvrede over het cao-bod van KLM, maar het is nog onduidelijk of en wanneer die zouden plaatsvinden.