Britse rente ongewijzigd op drukke dag centrale banken

De Bank of England (BoE) heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk onveranderd gelaten. Op de financiƫle markten werd aan het begin van de week nog gerekend op een renteverhoging met een kwart procentpunt. Een dag voor het rentebesluit nam de hoop op een rentepauze echter toe, na een onverwachte afkoeling van de Britse inflatie in augustus. Ook de Zwitserse centrale bank hield donderdag de rente onverwachts onveranderd op een drukke vergaderdag van de centrale banken. In Noorwegen, Zweden en Turkije gingen de rentetarieven wel verder omhoog.

De Britse centrale bank begon in december 2021 als een van de eerste centrale banken met het verhogen van de rente en schroefde die veertien keer op rij op. Nu blijft de rente ongewijzigd op 5,25 procent. Dat is het hoogste niveau in ruim vijftien jaar. De beleidsbepalers van de centrale bank waren niet unaniem over het rentebesluit. Vijf van de negen bestuurders stemden voor het ongewijzigd laten van de rente. Vier hadden liever een renteverhoging gezien.

De centrale banken van Noorwegen en Zweden schroefden hun rentetarieven wel met een kwart procentpunt op en hielden de deur open voor verdere verhogingen. De Noorse centrale bank liet daarbij al doorschemeren dat de markten voor volgend jaar niet op een renteverlaging moeten rekenen. De Swiss National Bank besloot een rentepauze te houden, terwijl economen hadden gerekend op een verhoging met een kwart procentpunt. De Zwitserse centrale bank hintte wel op een mogelijke verdere verhoging later dit jaar.

De Turkse centrale bank schroefde de rente opnieuw flink op om de torenhoge inflatie in het land aan te pakken. Daar ging het rentetarief conform verwachting met 5 procentpunt omhoog tot 30 procent. In augustus werd de Turkse rente al verhoogd met 7,5 procentpunt tot 25 procent. In juni begon de Turkse centrale bank onder leiding van de nieuwe gouverneur al aan een koerswijziging van het monetaire beleid, nadat Turkije onder druk van president Recep Tayyip Erdogan de rente jarenlang laag had gehouden ondanks de hoge inflatie.

Woensdag hield de Amerikaanse centrale bank conform verwachting een rentepauze, waarbij de deur openbleef voor een verhoging later dit jaar. De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde vorige week de rente voor de tiende keer op rij, waarbij werd gehint dat de rente mogelijk een piekniveau heeft bereikt.