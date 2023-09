Elektronicaketen BCC doet aanvraag voor bankroet

BCC heeft faillissement aangevraagd. Dat komt naar voren uit een document in handen van persbureau ANP. De elektronicaketen vroeg vorige week al uitstel van betaling aan, naar eigen zeggen als gevolg van “aanhoudende en toenemende zware marktomstandigheden”. BCC heeft zestig vestigingen, verspreid door het land. Bij het bedrijf werken ruim 1100 medewerkers.

RTL Nieuws berichtte eerder op donderdag al over het faillissementsverzoek. Topman Caspar Klinkhamer liet een week geleden weten dat BCC onder “steeds zwaarder wordende druk” stond. Onder hem had het bedrijf al maatregelen genomen om de financiĆ«le positie te verbeteren. Maar ondanks dat “hebben we geconcludeerd dat dit niet voldoende is en we niet op deze manier kunnen doorgaan”, meldde Klinkhamer bij de bekendmaking van de surseance.

Merken- en retaildeskundige Paul Moers stelde vorige week nog dat BCC de veranderingen in de retailwereld van de laatste jaren “compleet gemist” heeft. Volgens hem is het steeds belangrijker geworden om onderscheidend te zijn in de winkelstraat. “Waarom zou ik naar een winkel gaan? Dan wil je toch verrast worden? Anders haal ik het toch gewoon online”, betoogde Moers.

Werknemers die lid zijn van vakbond CNV maken zich zorgen nu het faillissement van BCC is aangevraagd, zegt CNV-bestuurder Leon van der Elsen. Zij krijgen namelijk alleen een voorschot op hun salaris van 250 euro in plaats van hun loon voor deze maand, meldt hij.

Het is nog niet duidelijk of de winkels van BCC open blijven. Die wens is er volgens Van der Elsen wel. “Van werknemers wordt wel verwacht dat ze op hun werk blijven komen.” Hij vreest dat er geen doorstart gaat komen en dat alle medewerkers hun baan verliezen.

BCC is niet de enige keten die in zwaar weer verkeert. De laatste tijd lijkt de ene na de andere naam in de winkelstraat in de problemen te komen. Zo gingen eerder dit jaar al de kledingwinkelketens Score en Chasin’ failliet, net als Scotch & Soda en enkele tientallen franchisewinkels van Vero Moda, Vila en Pieces. Bedrijven gaan een moeilijke periode door, door hoge huren, hoge inflatie en soms een flinke coronaschuld die nog afbetaald moet worden.