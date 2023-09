Erdogan: met Israël werken aan gasprojecten in Middellandse Zee

Turkije gaat samen met Israël werken aan projecten voor de ontdekking en winning van aardgas in het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Dat zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan na een ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in New York. Dat gas kan volgens Erdogan ook geëxporteerd gaan worden naar Europa.

Erdogan sprak met Netanyahu op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens de president zullen Israël en Turkije samen boorwerkzaamheden gaan uitvoeren en worden exportlijnen naar Turkije aangelegd. Dat gas kan dan vervolgens via Turkije weer naar Europa worden getransporteerd, aldus Erdogan.

De Turkse president verklaarde dat samenwerking op energiegebied de relaties tussen beide landen kan helpen verbeteren. Erdogan zei ook dat hij een bezoek aan Israël kan gaan brengen.

Turkije is al bezig met gasprojecten in de Zwarte Zee en de wateren rond Cyprus. Israël is actief met gaswinning in de Middellandse Zee, met name in het grote gasveld Leviathan voor de Israëlische kust.