Gasprijs daalt door hoop einde staking lng-fabrieken Australië

De Europese gasprijs is donderdag gedaald door de hoop dat de staking bij productiefaciliteiten voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Australië nog deze week zal worden beëindigd. Die fabrieken zijn goed voor ongeveer 7 procent van de wereldwijde lng-leveringen. De dreigende verstoring van die gasleveringen door de werkonderbrekingen stuwden afgelopen weken de gasprijs.

Het Amerikaanse Chevron, de eigenaar van de Australische fabrieken, en de vakbonden zijn echter dicht bij een door de Australische toezichthouders bemiddelde overeenkomst om de stakingen mogelijk al vrijdag te beëindigen. De Australische fabrieksarbeiders legden op vrijdag 8 september het werk neer om meer loon en betere arbeidsomstandigheden af te dwingen.

De prijs op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs daalde donderdagochtend met 1 procent tot 36,92 euro per megawattuur, voor leveringen in oktober. De gasprijs voor leveringen in november zakte met 1,7 procent tot bijna 42,50 euro per megawattuur.

Ook het langdurig onderhoud in Noorwegen stuwde de gasprijs in de afgelopen weken. Door werkzaamheden aan het grote Troll-gasveld voor de Noorse kust werd de export van aardgas verminderd. Noorwegen is door de oorlog in Oekraïne de grootste gasleverancier van Europa geworden. Volgens netwerkbeheerder Gassco herstelt de Noorse gastoevoer zich nu weer doordat het gasveld na herhaalde vertragingen geleidelijk weer in gebruik wordt genomen.

De terugkeer van de Noorse aanvoer vindt plaats tegen de achtergrond van goed gevulde Europese gasvoorraden en een relatief warme septembermaand voor een groot deel van Europa, waardoor de vraag gematigd blijft. De voorraden in de regio zijn gemiddeld voor zo’n 94 procent gevuld, volgens gegevens van Gas Infrastructure Europe. Dat is veel meer dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar.

Duitsland, de grootste economie van Europa, voert donderdag ook een test uit om er zeker van te zijn dat het land voorbereid is op de mogelijkheid van een gastekort deze winter. Het land heeft sinds het hoogtepunt van de Europese energiecrisis vorig jaar een goede voorraad opgebouwd en zijn mogelijkheden om lng in te voeren en te verwerken flink uitgebreid.

“Duitsland is veel beter voorbereid op deze winter dan vorig jaar”, zei Klaus Müller, de baas van de Duitse toezichthouder voor de energievoorziening. “We kunnen zeker optimistisch zijn, maar het is nog te vroeg om de vlag uit te hangen.”