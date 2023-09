Mediatycoon Rupert Murdoch met pensioen, weg bij News Corp en Fox

Mediamagnaat Rupert Murdoch gaat met pensioen en treedt af als voorzitter van zijn mediabedrijven News Corp en Fox. Zijn zoon Lachlan Murdoch neemt de taken van hem over.

De 92-jarige Murdoch bouwde zijn media-imperium in de afgelopen zeventig jaar op. Hij begon met een kleine krant in Australië. Murdoch blijft wel als een soort erevoorzitter betrokken bij News Corp en Fox.

Murdoch legt zijn taken neer bij de aandeelhoudersvergaderingen van de twee bedrijven medio november. In een verklaring wijst Lachlan op de “opmerkelijke” 70-jarige carrière van zijn vader en bedankt hij hem voor zijn “visie, pioniersgeest en vastberadenheid” bij de opbouw van zijn media-imperium. Ook is Lachlan dankbaar dat zijn vader nog aanblijft als erevoorzitter bij News Corp en Fox om advies te bieden.

News Corp is eigenaar van grote kranten als The Wall Street Journal, New York Post, Times, Sun en Sunday Times. Ook heeft het bedrijf persbureau Dow Jones, zakenblad Barron’s en de financiële website MarketWatch. Fox heeft televisiekanalen voor onder meer sport, entertainment en nieuws. De bedrijven zijn met name actief in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië.