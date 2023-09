Moederbedrijf FlixBus boekt recordomzet in eerste jaarhelft

Flix, het Duitse moederbedrijf van de aanbieder van lange busreizen FlixBus, heeft in de eerste helft van dit jaar een recordomzet geboekt. De opbrengsten stegen op jaarbasis met ruim 50 procent tot 860 miljoen euro. Ook het aantal passagiers nam met ruim de helft toe. Voor het hele jaar verwacht Flix een omzetgroei van ruim 25 procent.

In de eerste zes maanden van 2023 maakten ruim 36 miljoen mensen wereldwijd gebruik van de diensten van Flix, die naast busreizen ook uit treinreizen bestaan. In Europa vervoerde Flix meer dan 24 miljoen passagiers. Dat is 75 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Alleen al in juni werden meer dan 2000 Europese haltes aangesloten op het Flix-netwerk.

Het bedrijf lanceerde onder andere zijn eerste lijnen naar Finland en Griekenland. Daarmee is het hele vasteland van de Europese Unie nu aangesloten op het Flix-netwerk. Ook werd het netwerk in Brazilië aanzienlijk uitgebreid. Flix is momenteel actief in 41 landen wereldwijd en de langeafstandsbussen gaan voor het einde van 2023 van start in Chili en volgend jaar in India.

In de Verenigde Staten, Canada en Mexico maakten meer dan 5 miljoen passagiers gebruik van de diensten van FlixBus en Greyhound. Dat komt neer op een stijging van 33 procent in vergelijking met vorig jaar. In Turkije reisden ruim 6,8 miljoen passagiers met Flix-dochter Kâmil Koç, een stijging van 14 procent.