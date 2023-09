Nederlandse kottervisserij draait weer met verlies

De Nederlandse kottervisserij heeft opnieuw een financieel zeer slecht eerste halfjaar gedraaid. Naar schatting komt het totale verlies uit op 12 miljoen euro, becijferde Wageningen University & Research (WUR). In de eerste helft van vorig jaar bedroeg het verlies 19 miljoen euro.

Vooral garnalenvissers hadden het zwaar, met een verlies van 7 miljoen. De belangrijkste oorzaak van de verliezen zijn, net als vorig jaar, de hoge brandstofprijzen. Vooral de vissers met grotere schepen lijden hieronder. Andere kosten namen ook verder toe zoals voor onderhoud en reparatie van de schepen.

Daarbij haalden de vissers veel minder vis en garnalen uit de Noordzee, terwijl de visprijzen daalden. Volgens de onderzoekers liep de aanvoer in de eerste zes maanden van het jaar met 12 procent terug. De omzet van de kottervisserij daalde, van 95,5 miljoen euro in de eerste helft vorig jaar, tot 82,5 miljoen euro.

Veel Nederlandse vissers verkeren in grote onzekerheid wegens het uitblijven van toekomstperspectief van de overheid. Dat geldt vooral voor de garnalenvisserij. “Er ontbreekt perspectief om te kunnen investeren in verduurzaming en het weer rendabel maken van de visserij. Garnalenvissers moeten aantoonbaar en binnen afzienbare tijd binnen de bepaalde stikstofnormen blijven om nog een vergunning vanuit de wet natuurbescherming te kunnen krijgen”, aldus de universiteit. Deze vergunning is nodig om te mogen vissen in zogeheten Natura-2000 gebieden zoals langs de kust en in de Waddenzee.

Een groot aantal viskotters heeft dit jaar niet meer gevist omdat de visserij niet meer rendabel is. Ook worden de kottervissers steeds meer verdreven door de uitbreiding van het aantal windmolenparken op de Noordzee.

Wageningen noemt de teruglopende aanvoer van vis zorgelijk. “Het aandeel van noordzeevis gevangen door Nederlandse vissers die in de keten wordt verwerkt en verhandeld neemt in een hoog tempo af.”

Om dit op te vangen halen visafslagen en handels- en verwerkingsbedrijven steeds meer vis uit het buitenland. “Visproducten zoals gekweekte zalm uit Noorwegen, witvis zoals kabeljauw uit IJsland en gekweekte tropische garnalen uit Azië worden in grote volumes geïmporteerd om in Nederland verwerkt en verhandeld te worden”, stellen de onderzoekers vast.