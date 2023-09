RWE start met groot batterijopslagproject in de Eemshaven

Energiebedrijf RWE gaat aan de slag met een groot batterijopslagproject in de Groningse Eemshaven. In totaal worden 110 kasten met lithium-ionbatterijen geïnstalleerd op een oppervlakte van ongeveer 3000 vierkante meter bij de biomassacentrale van RWE, maakte het Duitse bedrijf bekend.

Het project maakt deel uit van het toekomstige windpark op zee ‘OranjeWind’. Het energieopslagsysteem moet het overschot aan energie van het elektriciteitsnet opvangen en terugleveren aan het net als dat nodig is.

Volgens RWE zijn batterijopslagsystemen een “essentieel onderdeel” van de energietransitie. Het concern gaat ongeveer 24 miljoen euro investeren in het nieuwe project.

Eerder deze week werd bekend dat het kabinet van plan is om RWE bijna 332 miljoen euro aan compensatie te betalen, omdat de uitbater zijn kolencentrale in de Eemshaven minder moest laten draaien. Energieminister Rob Jetten erkende dat het om een “fors bedrag” gaat, maar volgens Europese regels is hij wel verplicht dit te betalen. Om aan klimaatdoelen te voldoen, verplichtte het kabinet kolencentrales hun elektriciteitsproductie te beperken.