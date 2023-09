Schiphol en afhandelaren komen met plan om werk lichter te maken

Schiphol heeft met de zes bagageafhandelaren op de luchthaven een plan ingediend bij de Arbeidsinspectie om zo het fysiek zware werk in bagagehallen lichter te maken. Eerder tikte de toezichthouder de afhandelbedrijven nog op de vingers, omdat zij te weinig deden aan het verlichten van het fysiek zware werk door personeel. Inmiddels hing de bedrijven zelfs een dwangsom boven het hoofd.

De Arbeidsinspectie legde de zes afhandelaars begin deze maand een zogeheten last onder dwangsom op. Als zij geen beterschap toonden, zouden zij een geldstraf krijgen die kon oplopen tot 65.000 euro per maand. Het is nog niet zeker of de last onder dwangsom nu komt te vervallen. Zo is het volgens een woordvoerder van de toezichthouder van belang dat de afhandelaren de maatregelen nemen die de Arbeidsinspectie heeft geĆ«ist. “Een plan doet hier niets aan af. Het gaat er om wat zijn in de praktijk doen”, aldus de zegsman.

Volgens Schiphol is momenteel op ongeveer de helft van de werkplekken in de bagagehallen een tilhulp aanwezig. Maar met het plan wordt dat aantal wordt nu uitgebreid om deze in april volgend jaar op iedere werkplek beschikbaar te hebben. In samenwerking met de bagageafhandelaren, waaronder KLM, Aviapartner en Swissport, gaat Schiphol personeel aansporen om ook daadwerkelijk van de tilhulpen gebruik te maken.

Om het personeel te ontlasten, heeft Schiphol eerder ook al tilapparatuur besteld. Bijvoorbeeld dertig zogeheten transferbelts, die tussen de bagagecontainer en de bagageband worden geplaatst. Een medewerker hoeft zo alleen de koffer op de band te trekken, waarna deze de koffers in de container rolt. Ook heeft de luchthaven negentien bagagerobots gekocht, die automatisch koffers van de band op de bagagekar tillen. Daarbovenop meldt Schiphol nog eens tachtig recent geteste tilhulpen te hebben besteld “om een snelle uitrol te waarborgen”.

Het uiteindelijke doel van Schiphol en de afhandelbedrijven is een volledig geautomatiseerde bagagehal. Daarvoor gaan de bedrijven de komende anderhalf jaar tests uitvoeren met de nieuwste technologie, aldus Schiphol.