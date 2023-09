Supers klagen over te lage vergoeding voor statiegeldflessen

Tientallen supermarkten klagen dat ze in juni te weinig vergoeding hebben gekregen voor het inzamelen van statiegeldflessen en -blikjes. Statiegeld Nederland zoekt uit of de ondernemers die zich hebben gemeld bij branchevereniging het Vakcentrum een vergoeding kunnen krijgen, bevestigen de organisaties na berichtgeving door de NOS.

Het gaat om een periode van drie weken waarin door het mooie weer veel blikjes en flessen met drinken werden geconsumeerd. Dit leidde toen tot grote drukte bij de telcentra. Daarom werd besloten de zakken met flessen en blikjes die door supermarkten werden ingeleverd niet afzonderlijk uit te tellen, maar een vaste vergoeding per zak te betalen. Die vergoeding werd bepaald op basis van een marktgemiddelde, met een extra marge zodat de supers geen nadeel zouden ondervinden van de maatregel.

Daar ging het volgens het Vakcentrum mis. Zeker 31 supermarktondernemers, onder meer franchisenemers van een grote keten als PLUS, klaagden dat de vaste vergoeding die ze ontvingen lager was dan het bedrag dat het inleveren van statiegeldflessen en -blikjes hen normaal oplevert. Het verschil zou volgens het Vakcentrum variĆ«ren per ondernemer, van enkele honderden euro’s tot meer dan duizend euro.

Het meldpunt sluit pas later deze week, dus mogelijk melden zich nog meer ondernemers met hetzelfde probleem. Statiegeld Nederland heeft toegezegd per locatie te kijken of de vastgestelde gemiddelde vergoeding volstaat, of dat een compensatie op zijn plaats is. Inmiddels worden de zakken weer zoals gebruikelijk geteld en vergoed.

Over statiegeld is de laatste tijd veel te doen. De Stichting Afvalfonds Verpakkingen, die namens het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van verpakkingen, heeft recent een waarschuwingsbrief ontvangen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vanwege het niet halen van het inzameldoel voor plastic flessen. Vorig jaar werd maar 68 procent van alle plastic flesjes ingeleverd, ver beneden de wettelijk verplichte doelstelling van 90 procent. De inspectie wil verbetering zien, gestoeld op een analyse en een plan, waarmee de doelen wel worden behaald.