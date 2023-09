Techinvesteerder Prosus onderaan in rode AEX na rentebesluit Fed

De AEX-index op het Damrak ging donderdag over een breed front omlaag. Beleggers verwerkten het besluit van de Federal Reserve om de rente in de Verenigde Staten niet verder te verhogen. De Amerikaanse centrale bank houdt daarmee voor de tweede keer dit jaar een pauze met het verhogen van de rente.

Een grote meerderheid van de beleidsmakers van de Fed is echter wel voorstander van nog een renteverhoging later dit jaar om de inflatie te bestrijden. Ook verwachten ze de rente volgend jaar minder snel te verlagen dan gehoopt. Die boodschap zorgde woensdag al voor koersverliezen op Wall Street. Vooral de techbedrijven die gevoelig zijn voor hogere rentetarieven moesten het ontgelden. De Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq verloor daardoor 1,5 procent. In Amsterdam was techinvesteerder Prosus (min 3,5 procent) de grootste daler bij de hoofdfondsen.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent lager op 732,41 punten. De MidKap daalde ook 0,8 procent, tot 848,22 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 1,1 procent.

Londen zakte 0,7 procent in afwachting van het rentebesluit van de Bank of England. De Britse centrale bank zal mogelijk de rente voor de vijftiende keer op rij gaan verhogen in de strijd tegen de inflatie. Het belooft echter een spannende vergadering te worden want de kans op een rentepauze is toegenomen na het meevallende Britse inflatiecijfer, dat woensdag naar buiten kwam. Ook de centrale banken van Noorwegen, Zwitserland, Zweden en Turkije houden rentevergaderingen.

Naast Prosus stond chemicaliƫndistributeur IMCD in de staartgroep met een min van 1,8 procent. Chipbedrijf Besi en bierbrouwer Heineken waren de enige stijgers met plussen tot 0,2 procent. ASMI en ASML verloren 1 en 0,7 procent.

Adyen kondigde aan zijn betaaldiensten te gaan leveren aan True Alliance. Dat winkelbedrijf verkoopt en distribueert mode-, sport- en outdoor-artikelen in Australiƫ en Nieuw-Zeeland. Het aandeel Adyen daalde 1,7 procent. ABN AMRO verloor 0,6 procent. De bank wil Ton van Nimwegen benoemen tot hoofd operationele zaken en lid van het bestuur.

In de MidKap was flitshandelaar Flow Traders, die profiteert van onrust op de beurzen, de enige stijger met een winst van 0,5 procent. Metalengroep AMG sloot de rij met een min van 1,5 procent.

De euro was 1,0643 dollar waard, tegen 1,0716 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent tot 89,72 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 92,57 dollar per vat.