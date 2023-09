Toezichthouder: over week duidelijkheid over straling iPhone 12

De Nederlandse telecomtoezichthouder heeft nog altijd geen duidelijkheid over de stralingsrisico’s van Apples iPhone 12. De smartphone, waarvan de Franse waakhond vorige week meldde dat deze te veel elektromagnetische straling afgeeft, wordt nog steeds onderzocht door de Rijksdienst voor Digitale Infrastructuur (RDI), meldt een woordvoerder. Volgende week worden volgens hem de resultaten verwacht.

Om de risico’s van de telefoon in kaart te brengen, heeft techconcern Apple technische documentatie aangeleverd. Die wordt nu nog bestudeerd, stelt de RDI-zegsman. Tegelijkertijd vindt er volgens hem overleg plaats met andere Europese toezichthouders. Zo heeft het mogelijke stralingsgevaar van de iPhone 12 ook de aandacht van telecomwaakhonden in Duitsland en BelgiĆ«.

De Franse toezichthouder ANFR stelde eerder vast dat het lichaam door de straling van het iPhone-model 5,74 watt per kilogram lichaamsgewicht opneemt, terwijl de Europese norm op 4,0 watt per kilogram ligt. Elektromagnetische straling kan het lichaam opwarmen, daarom zijn er limieten voor blootstelling aan die straling. Eerder benadrukte de RDI al dat er “geen acuut veiligheidsrisico” is, maar dat de dienst de resultaten van het Franse onderzoek “zeer serieus” neemt.

Waar in Frankrijk de iPhone 12 meteen uit de schappen verdween, is in Nederland de verkoop van de smartphone uit 2020 niet verboden. Elektronicawinkels en telecombedrijven in Nederland blijven de iPhone 12 aanbieden zolang de RDI hierover nog geen besluit heeft genomen, lieten zij eerder weten.