Activision Blizzard stijgt op herstellend Wall Street

Activision Blizzard behoorde vrijdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op de verklaring van de Britse toezichthouder CMA dat de overname van het gamebedrijf door softwareconcern Microsoft waarschijnlijk zal worden goedgekeurd. De twee bedrijven kregen eerder geen toestemming van de Britten om samen te gaan uit angst voor de grote macht die ze samen zouden kunnen uitoefenen op de markt voor games in de cloud.

Microsoft kondigde begin 2022 al aan Activision Blizzard, uitgever van games als Call of Duty en World of Warcraft, voor 69 miljard dollar te willen kopen. Omdat Microsoft ook eigenaar is van gamebedrijf Xbox toonde de Britse marktwaakhond zich bezorgd. Nieuwe beloftes om genoeg concurrentie over te houden nemen die bezwaren echter weg, schreef de CMA. Vorige maand beloofde Microsoft om vijftien jaar lang af te zien van de rechten op games van Activision die via de cloud worden gestreamd. Die rechten zullen worden verkocht aan de Franse spellenuitgever Ubisoft. Activision steeg 0,9 procent en Microsoft zakte 0,3 procent.

De Dow-Jonesindex opende kort na aanvang van de handel vrijwel vlak op 34.062 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4339 punten. De Nasdaq won 0,4 procent tot 13.271 punten.

De aandelenkoersen kwamen deze week onder druk te staan door het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank hield de rente weliswaar onveranderd, maar hintte wel op een verdere verhoging later dit jaar en dat de rente ook langer hoog zal blijven om de inflatie onder controle te krijgen.

Intel zakte 0,5 procent. De Europese Commissie komt alsnog met een boete van ruim 376 miljoen euro voor de chipfabrikant in een slepende zaak rond marktmisbruik. Brussel had Intel in 2009 oorspronkelijk een boete opgelegd van 1,06 miljard euro. Het bedrijf ging hiertegen in beroep bij de Europese rechter en die maakte de boete in 2022 ongedaan.

McDonald’s steeg 0,3 procent. Franchisenemers die nieuwe restaurants van de fastfoodketen openen, zullen binnenkort hogere vergoedingen moeten betalen aan het moederconcern. Het bedrijf verhoogt deze vergoedingen namelijk vanaf 1 januari van 4 naar 5 procent.

De euro was 1,0648 dollar waard, tegen 1,0668 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,7 procent tot 91,17 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer op 94,52 dollar per vat.