Amazon komt met duurder abonnement streamingdienst zonder reclame

Amazon laat sommige mensen met een abonnement op streamingdienst Amazon Prime Video begin volgend jaar extra betalen als zij geen reclame willen zien bij het kijken van een film of serie. Het techconcern meldt dit vrijdag. Een abonnement zonder advertenties zal in de Verenigde Staten 3 dollar per maand meer kosten.

Het is nog niet bekend hoeveel meer geld gebruikers buiten de VS kwijt zijn voor een abonnement zonder reclame. Amazon zegt te beginnen met advertenties om te kunnen blijven investeren in tv-series en films op het platform en stelt dat het minder advertenties zullen zijn dan op tv en op andere streamingdiensten.

Gebruikers in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Canada zullen als eerste advertenties te zien krijgen. Later dat jaar volgen abonnees in Frankrijk, Italiƫ, Spanje, Mexico en Australiƫ. Abonnees uit landen waarin Amazon Prime Video advertenties laat zien, krijgen enkele weken voor de invoering een e-mail hierover. In Nederland is Amazon Prime Video ook beschikbaar. De nieuwe maatregel lijkt niet voor Nederlandse gebruikers te gelden.