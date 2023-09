Economische bedrijvigheid eurozone krimpt iets minder sterk

De economische bedrijvigheid in de eurozone is in september iets minder sterk gekrompen dan een maand eerder. Dat kwam vooral doordat de activiteit in de dienstensector wat minder sterk afnam. De krimp in de industriesector viel wel iets groter uit dan in augustus, meldde marktonderzoeker S&P Global op basis van voorlopige cijfers. In de industrie gaan de zaken al enige tijd minder goed door dalende orders en een afgenomen productie.

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, steeg in september naar een stand van 47,1, van 46,7 een maand eerder. Daarmee is die inkoopmanagersindex, die wordt gezien als een barometer voor de algehele economische situatie, toegenomen tot het hoogste niveau in twee maanden. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. De krimp viel ook kleiner uit dan economen hadden verwacht.

Ondanks de wat kleinere krimp geven de cijfers volgens hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank een somber beeld. Hij verwacht dan ook dat de economie van de eurozone in het derde kwartaal met 0,4 procent is gekrompen ten opzichte van het tweede kwartaal. Ook volgens ING-econoom Bert Colijn neemt de kleinere krimp van de bedrijvigheid de zorgen over een mogelijke economische krimp in de tweede jaarhelft niet weg.

De graadmeter voor de industrie kwam uit op 43,4, tegen een niveau van 43,5 een maand eerder. De dienstensector, met bijvoorbeeld horeca, detailhandel en toerisme, liet in september voor de tweede maand op rij een krimp zien. Door de aanhoudende hoge inflatie en de gestegen leenkosten zijn consumenten een stuk voorzichtiger geworden met hun uitgaven. De graadmeter voor de dienstensector bedroeg 48,4, tegen 47,9 in augustus.

In Duitsland, de grootste economie van het eurogebied en de belangrijkste handelspartner van Nederland, viel de krimp van de dienstensector deze maand een stuk lager uit. De Duitse industrie liet opnieuw een stevige krimp zien, maar ook die viel iets minder sterk uit dan in augustus. De Franse economie, de nummer twee in de eurozone, bleef stevig krimpen door een verdere afname van de bedrijvigheid in zowel de dienstensector als de industrie. De Britse economie kromp ook sterker dan verwacht, met name door een terugval in de dienstensector.