De rechtbank in Amsterdam heeft elektronicaketen BCC failliet verklaard, meldt de rechtbank vrijdag. Donderdag vroegen de curatoren het faillissement aan. De keten had al een tijd last van financiële problemen en had eerder uitstel van betaling aangevraagd.

De elektronicaketen met zo’n zestig vestigingen in Nederland zei eerder te kampen met “aanhoudende en toenemende zware marktomstandigheden”. Volgens BCC is de elektronicamarkt in het jaar na corona ingezakt. De oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie, het gedaalde consumentenvertrouwen en de lagere consumentenbestedingen maakten het de elektronicamarkt nog moeilijker. Daarbij stegen de kosten flink voor BCC voor onder meer loon en huur. De keten kon de bedragen niet doorberekenen naar de consument, zoals in andere sectoren wel het geval is, aldus BCC.

Donderdag werd bekend dat de winkels en de webshop voorlopig open blijven ondanks de faillissementsaanvraag. De curatoren willen namelijk een doorstart maken met de keten. Bij het bedrijf werken ruim 1100 mensen.

Bij het bekendmaken van het uitstel van betaling vorige week meldde topman Caspar Klinkhamer dat BCC onder “steeds zwaarder wordende druk” stond. De keten had al maatregelen genomen om de financiële positie te verbeteren. Maar ondanks dat “hebben we geconcludeerd dat dit niet voldoende is en we niet op deze manier kunnen doorgaan”, zei hij toen.

BCC heeft de veranderingen in de retailwereld van de laatste jaren “compleet gemist”, stelde merken- en retaildeskundige Paul Moers vorige week. Het is volgens hem steeds belangrijker geworden om onderscheidend te zijn in de winkelstraat. “Waarom zou ik naar een winkel gaan? Dan wil je toch verrast worden? Anders haal ik het toch gewoon online”, zei Moers.

Het bedrijf is niet de enige keten die het momenteel moeilijk heeft. Onlangs kwam ook koopjesketen Big Bazar in de problemen. Maandag hoort Big Bazar of dat bedrijf van de rechter in Leeuwarden opnieuw meer tijd krijgt om een faillissement te voorkomen. Eerder dit jaar gingen de kledingwinkelketens Score en Chasin’ failliet, net als Scotch & Soda en enkele tientallen franchisewinkels van Vero Moda, Vila en Pieces.