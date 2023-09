Europese Commissie: menig buitenlands bedrijf blijft in Rusland

Een groot aantal buitenlandse investeerders doen ondanks de Russische oorlog tegen Oekraïne nog zaken in Rusland. Meer dan de helft is er nog actief, zegt de Europese Commissie.

Na de grootscheepse Russische invasie van februari vorig jaar verlieten veel bedrijven, ook onder druk van hun klanten, Rusland. “Meer dan 40 procent van de buitenlandse investeerders heeft besloten om Rusland te verlaten of is al vertrokken”, schrijft de commissie in antwoord op vragen van het Europees Parlement. De handel en aanwezigheid van het buitenlandse bedrijfsleven zijn volgens het dagelijks bestuur van de EU “aanzienlijk verminderd”. De commissie baseert zich op cijfers van onder andere de Amerikaanse Yale-universiteit.

Bedrijven die blijven opereren in Rusland spekken de oorlogskas en helpen het regime van president Vladimir Poetin, stellen critici. Bedrijven als Nestlé, die vooralsnog niet willen vertrekken, kregen onder meer te maken met oproepen om hen te boycotten.