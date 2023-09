Kans op slagen megaovername gamebedrijf door Microsoft groeit

De Britse toezichthouder voor de markt neigt ernaar de overname van gamebedrijf Activision Blizzard door softwareconcern Microsoft goed te keuren. Die twee bedrijven kregen eerder geen toestemming vanuit Londen om samen te gaan uit angst voor de grote macht die ze samen zouden kunnen uitoefenen op de markt voor games in de cloud. Nieuwe beloftes om genoeg concurrentie over te houden nemen die bezwaren weg, schrijft de Competition and Markets Authority (CMA) nu.

De CMA “denkt dat er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat de aangeboden acties, of een gewijzigde versie daarvan, door de CMA geaccepteerd zullen worden”, meldt de waakhond.

Microsoft kondigde eerder aan Activision Blizzard, uitgever van games als Call of Duty en World of Warcraft, voor 69 miljard dollar te willen kopen. Omdat Microsoft ook eigenaar is van gamebedrijf Xbox toonde de Britse marktwaakhond zich bezorgd. De vrees was dat Microsoft concurrenten van Xbox zou kunnen buitensluiten van populaire nieuwe titels van Activision Blizzard.

Vorige maand beloofde Microsoft daarom om vijftien jaar lang af te zien van de rechten op games van Activision die via de cloud worden gestreamd. Die rechten zouden dan worden verkocht aan de Franse spellenuitgever Ubisoft, behalve als het gaat om de verkoop in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Het softwareconcern deed ook andere toezeggingen.

Microsoft hoopt voor 18 oktober een definitief oordeel binnen te hebben van de CMA. Dat is de verschoven deadline voor het afronden van de deal.