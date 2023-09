KLM-piloten willen maandag een uur staken op Schiphol

Piloten van KLM willen aanstaande maandag een uur het werk neerleggen op Schiphol om een betere cao af te dwingen. Dit meldt vakbond VNV vrijdag. Voorzitter Camiel Verhagen vermoedt dat de staking vijftien vertrekkende vluchten kan vertragen.

De staking begint in de ochtend om 11.00 uur. Na een uur pakken de piloten het werk weer op. Verhagen verwacht dat tussen de vijftig en honderd leden het werk neerleggen en roept stakende piloten op om desnoods over te werken en vertragingen te beperken. “We begrijpen dat het vervelend is voor vertrekkende reizigers. Maar overleg met KLM komt onvoldoende in beweging. Daarom moeten we deze stap helaas zetten”, zegt Verhagen.

Hij benadrukt dat de vakbond nu ruim een half jaar een overeenkomst probeert te bereiken. Vorige week vrijdag kwamen FNV en CNV samen met KLM tot een cao-akkoord voor het grondpersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Bij het cabinepersoneel van KLM is ook nog geen akkoord bereikt.

Verhagen laat weten nog steeds open te staan om er voor maandag met KLM uit te komen. Als VNV niet tot een akkoord komt met de luchtvaartmaatschappij, volgen een week later mogelijk verdergaande acties, meldt Verhagen. Wat die inhouden, is nog niet bekend. De voorzitter denkt echter niet dat het zo ver komt.

VNV wil een jaarlijkse loonsverhoging van zo’n 6 procent, onder meer om de hoge inflatie te compenseren. KLM biedt een verhoging van 5 procent aan. Ook willen de KLM-piloten gecompenseerd worden voor de hoge werkdruk, vrije uren beter kunnen plannen en betrokken worden bij het besluit van KLM om per vlucht met minder piloten te vliegen. Momenteel zijn er twee tot vier piloten per vlucht.

“Wat wij vragen, is behoorlijk gepast met de hoge werkdruk en personeelstekorten. Wij willen op een verantwoordelijke manier ons werk kunnen blijven doen”, zegt Verhagen. “Ons voorstel doet niet alleen recht aan de vliegers, maar is ook goed voor KLM. Wij zijn bereid om de productiviteit verder te verhogen, waardoor KLM honderden miljoenen extra inkomsten genereert.”

KLM laat in een reactie weten de stap van VNV te “betreuren” en zich “tot het uiterste” te blijven inspannen om tot een “gebalanceerd cao-akkoord” te komen. Verder meldt de luchtvaartmaatschappij dat personeel dat tussen 11.00 uur en 12.00 uur onderweg is gewoon doorwerkt. Klanten van KLM worden daarnaast zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de gevolgen van de werkonderbreking voor hun vlucht.