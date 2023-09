Techinvesteerder Prosus sterkste stijger in lagere AEX

De AEX-index op het Damrak is vrijdag verder weggezakt na de recente verliesbeurten. Prosus was de sterkste stijger bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een winst van 3,5 procent. De techinvesteerder profiteerde van een koersherstel in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft. Een dag eerder behoorde Prosus nog tot de grootste dalers.

De stemming op de beursvloeren bleef verder terughoudend. Sinds het rentebesluit van de Federal Reserve staan de aandelenkoersen onder druk. De Amerikaanse centrale bank hield de rente deze week weliswaar onveranderd, maar hintte wel op een verdere verhoging later dit jaar. Ook gaf de Fed aan dat het rentetarief in de grootste economie ter wereld langer hoog zal blijven om de inflatie onder controle te krijgen.

Hogere rentetarieven zijn over het algemeen ongunstig voor aandelenbeleggingen. Vooral de snelgroeiende technologiebedrijven zijn gevoelig voor hogere rentes. De Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq verloor daardoor donderdag al 1,6 procent en 1,5 procent op woensdag.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 730,39 punten. De MidKap daalde ook 0,2 procent, tot 840,50 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,7 procent. Londen won 0,1 procent, ondanks een tegenvallende stijging van de Britse winkelverkopen in augustus.

Naast Prosus toonde Adyen (plus 2 procent) wat herstel. Het betaalbedrijf was donderdag nog de grootste daler in de AEX, met een verlies van ruim 5 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips en ABN AMRO waren de grootste verliezers met minnen van 2,1 en 2 procent. DSM-Firmenich daalde 0,3 procent na een negatief analistenrapport. De kenners van de Amerikaanse bank Morgan Stanley schroefden het koersdoel voor het speciaalchemiebedrijf flink terug.

In Parijs won Ubisoft 3,5 procent. De Britse toezichthouder neigt ernaar de overname van gamebedrijf Activision Blizzard door softwareconcern Microsoft goed te keuren. Vorige maand beloofde Microsoft om vijftien jaar lang af te zien van de rechten op games van Activision die via de cloud worden gestreamd. Die rechten zouden dan worden verkocht aan de Franse spellenuitgever Ubisoft. Het Chinese internetbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, is grootaandeelhouder van Ubisoft.

De euro was 1,0616 dollar waard, tegen 1,0668 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 90,15 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 93,63 dollar per vat.