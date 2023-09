EU-vicevoorzitter in China: EU moet zichzelf wel beschermen

De Europese Unie is “niet van plan zich los te koppelen” van China, maar moet zichzelf wel beschermen wanneer haar openheid wordt misbruikt. Dat heeft vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis zaterdag gezegd in een toespraak op een bijeenkomst in Shanghai.

De Let, tevens de Eurocommissaris voor Handel, is bezig aan een vierdaags bezoek aan China. Volgens hem is de handelsrelatie met het Aziatisch land nu “zeer onevenwichtig” en daar wil hij graag verandering in brengen. “We staan open voor concurrentie, ook voor concurrentie in de sector van elektrische voertuigen, maar de concurrentie moet eerlijk zijn”, zei hij.

De reis van Dombrovskis is bedoeld om de banden met China aan te halen nadat er door de coronapandemie een tijd wat minder intensief contact was. Beide partijen zouden ook de spanningen willen bekoelen over kwesties variërend van buitenlandse investeringen tot de westerse kritiek op de nauwere banden van Beijing met Moskou na de Russische invasie van Oekraïne.

Het bezoek komt op een gevoelig moment. Brussel kondigde recent nog aan onderzoek te gaan doen naar Chinese subsidies voor elektrische auto’s. Die financiële steun zou nadelig zijn voor Europese autofabrikanten. De Europese Commissie kan met strafmaatregelen komen zoals importheffingen op goedkope elektrische auto’s uit China. De Chinese overheid reageerde dan ook verbolgen op de Europese stap.

In zijn toespraak zei Dombrovskis verder nog dat de Chinese overheid de toegang voor buitenlandse bedrijven tot het land moet verruimen en zich hard moet maken voor een stabiel ondernemingsklimaat. Ook drong de Brusselse bestuurder erop aan dat China zijn invloed aanwendt voor het nieuw leven inblazen van de graandeal tussen Rusland en Oekraïne.