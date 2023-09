Britse kranten bezorgd over einde Facebook News

Britse kranten zijn bezorgd over het einde van Facebook News, een speciale feed waarmee het sociale medium artikelen van nieuwsmedia onder de aandacht brengt. In een brief aan moederbedrijf Meta waarschuwt koepelvereniging News Media Association dat die beslissing een “bedreiging voor de democratie” is.

Meta maakte eerder deze maand bekend de nieuwsfunctie af te schaffen in Europa, waar Facebook News alleen in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk beschikbaar is. In hun brief, die door zakenkrant Financial Times is ingezien, schrijft de groep Britse kranten dat die beslissing ook financieel nadelig is voor nieuwsmedia.

“Als redactioneel gecheckt nieuws niet beschikbaar is op de platforms waar gebruikers dat zoeken, lijdt de maatschappij daaronder”, schrijft de News Media Association, waar onder andere The Times, The Guardian, The Daily Telegraph en The Daily Mirror lid van zijn. “Deze bewuste ingrepen vormen een urgente bedreiging voor de democratie doordat betrouwbaar nieuws wordt afgeknepen, zowel in financieel opzicht voor de mediabranche als in praktische zin voor het publiek dat voor informatie op uw platform vertrouwt”, citeert Financial Times uit de brief.

De brief was gericht aan oud-minister Nick Clegg, die nu voor Meta werkt als topman voor internationale aangelegenheden. De kranten verstuurden hun oproep ook naar de huidige Britse ministers voor cultuur, Lucy Frazer, en technologie, Michelle Donelan.

Meta schreef begin september dat maar een klein deel van de Facebook-gebruikers het platform gebruikt om nieuws te lezen. Het socialmediabedrijf denkt daarom zijn geld beter te kunnen investeren in “onze producten en diensten die mensen het waardevolst vinden”. Meta wees er tegelijkertijd op dat kranten nog de mogelijkheid hebben om nieuws onder de aandacht te brengen via korte video’s, de zogeheten Reels, en hun eigen accounts.

Eerder beklaagde de topman van News Media Association, Owen Meredith, zich ook over de beslissing van Meta om niet langer geld te steken in een project dat de lokale journalistiek in het Verenigd Koninkrijk moest versterken.

Traditionele nieuwsmedia en Meta liggen vaak overhoop. Krantenuitgevers vinden dat Meta te weinig betaalt voor hun artikelen die op bijvoorbeeld Facebook verschijnen. In Canada besloot het moederbedrijf van Facebook alle nieuwsberichten van zijn platforms te halen uit onvrede over een nieuwe wet die Meta verplicht te betalen voor nieuws.