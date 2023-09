KLM: werkonderbreking piloten afgewend na hoofdlijnenakkoord

Luchtvaartmaatschappij KLM zegt een akkoord op hoofdlijnen te hebben gesloten met pilotenvakbond VNV over een nieuwe cao. Daardoor zou een geplande werkonderbreking van vliegers niet meer doorgaan, stelt het bedrijf.

Het is de bedoeling dat KLM en VNV de afspraken verder uitwerken. Daarna is het aan leden van de vakbond of ze instemmen met de nieuwe cao-afspraken.

“Wij zijn blij dat we uiteindelijk, in constructief overleg, dit resultaat hebben kunnen bereiken”, schrijft KLM op de eigen website.

VNV riep eerder leden die vliegen voor KLM op om maandag vanaf 11.00 uur zo’n zestig minuten lang het werk tijdelijk neer te leggen. Dat zou zo’n vijftien vertrekkende vluchten raken, was de verwachting van de bond.