Macron: Frankrijk stapt tegen 2027 geheel uit steenkoolsector

Frankrijk stapt tegen 2027 geheel uit de steenkoolsector door de laatste twee op steenkolen draaiende elektriciteitscentrales om te bouwen, maakte president Emmanuel Macron zondag bekend. Het gaat om de elektriciteitscentrales in Cordemai, in het westen van het land, en in Saint-Avold, in het oosten.

“Steenkool is een fossiele energiebron en de meest vervuilende”, zei Macron in een op TF1 en France 2 uitgezonden interview. “We hebben nog steeds twee kolencentrales: die gaan we tegen 2027 volledig omzetten in biomassa.”