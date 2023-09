Beleggers op Damrak verwerken ‘dieptepunt in de crisis’ bij Ajax

Het aandeel Ajax weet maandag de aandacht op zich gericht op de beurs in Amsterdam. Beleggers verwerken de chaotische taferelen van zondag bij de beursgenoteerde voetbalclub. De Klassieker tegen rivaal Feyenoord eindigde in een drama voor Ajax, dat nog voor het einde van de eerste speelhelft met 0-3 achter kwam te staan. Na een klein uur moest de wedstrijd worden gestaakt omdat supporters vuurwerk op het veld hadden gegooid. Daarna bestormden hooligans van Ajax de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA, waardoor de mobiele eenheid moest ingrijpen.

De Supportersvereniging Ajax omschreef het staken van de wedstrijd tegen Feyenoord als een “dieptepunt in de crisis” binnen de club. De prestaties op het veld vallen deze seizoensstart fors tegen, ondanks dat in de zomer voor ruim 110 miljoen euro in nieuwe spelers is geïnvesteerd. Daarbij raakte directeur voetbalzaken Sven Mislintat in opspraak omdat hij zaken heeft gedaan met een spelersmakelaarskantoor dat aandelen heeft in een bedrijf waarvan hij zelf grootaandeelhouder is. Zondagavond werd bekend dat Ajax per direct de samenwerking met Mislintat heeft beëindigd vanwege gebrek aan draagvlak.

Hoe beleggers op dit alles zullen reageren blijft wel afwachten. Maar een beperkt deel van de aandelen van Ajax is vrij verhandelbaar en koersbewegingen zijn soms moeilijk te voorspellen. Afgelopen woensdag won het aandeel bijvoorbeeld bijna 8 procent in waarde ondanks de toen net ontstane ophef over mogelijke belangenverstrengeling bij Mislintat.

De AEX-index in Amsterdam en ook andere beursgraadmeters in Europa lijken op basis van de openingsindicatoren een lagere opening tegemoet te gaan. Daarbij wordt waarschijnlijk met een schuin oog naar Azië gekeken waar de koersen op de meeste beurzen maandag omlaaggingen. In Hongkong raakte de in moeilijkheden verkerende Chinese vastgoedgigant Evergrande ruwweg een vijfde van zijn waarde kwijt na nieuws dat het bedrijf belangrijke bijeenkomsten met schuldeisers afzegde.

Op Beursplein 5 staat verder Aperam in de belangstelling. De producent van roestvrijstaal heeft zijn verwachtingen voor het derde kwartaal verlaagd, onder meer vanwege een volumeverlies door een productieonderbreking in de fabriek in het Belgische Genk. Ook kampt Aperam met operationele problemen bij zijn vestiging in Châtelet.

De euro was 1,0645 dollar waard, tegen 1,0662 dollar bij het slot van de beurzen in Europa op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 90,33 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 93,68 dollar per vat.