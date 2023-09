Brussel blokkeert overname onlinereisbureau Etraveli door Booking

De Europese Commissie blokkeert de overname door Booking.com van het Zweedse onlinereisbureau Etraveli. De overname, waarmee ruim 1,6 miljard euro zou zijn gemoeid, maakt Booking volgens de commissie te machtig.

Etraveli, dat werkt onder namen als Gotogate en Mytrip, is in Europa een van de grootste onlineaanbieders van vliegreizen. Als Booking het inlijft, wordt het boekingsbedrijf nog dominanter op de hotelmarkt en krijgt het nog meer voet aan de grond op de vlieg- en autoverhuurmarkt, vreest de commissie.

Reizigers zullen volgens het dagelijks bestuur van de EU bij het plannen nog eerder en vaker bij het Booking-platform uitkomen. Ze beginnen nu eenmaal vaak bij het kopen van een vliegticket, en zouden vervolgens worden doorverwezen naar Booking. Daar komt bij dat het doorgaans om “luie” klanten gaat, die geneigd zijn ook een volgende keer te blijven bij hun vertrouwde platforms. Daardoor hebben concurrenten het nakijken, meent verantwoordelijk Eurocommissaris Didier Reynders.

Het van oorsprong Nederlandse Booking heeft geprobeerd de aankoop zo aan te passen dat de commissie er toch mee kon leven. Zo bood het aan ook advertenties van concurrenten te tonen na het kopen van een vliegticket. Maar dat stelde rivalen en ook de commissie niet tevreden. Zo bleven de algoritmen die de plaatsing van de advertenties bepalen onder controle van Booking. Bij andere tussenstappen in het boeken van een reis zouden concurrenten ook nog altijd niet aan bod komen.

Booking zal het besluit van de commissie aanvechten, meldden meerdere media eerder al. Het dagelijks bestuur van de EU gaat zelden over tot het verbieden van een overname. Dit verbod is het eerste dit jaar. De Britse toezichthouder heeft de overname van Etraveli wel goedgekeurd.

De reismarkt raakt meer en meer in handen van een paar hele grote bedrijven. Een platform als Booking dreigt onontkoombaar te worden voor zowel consumenten als aanbieders, waarschuwt de commissie. Doordat het zoveel klanten trekt kunnen aanbieders het zich niet permitteren om het links te laten liggen. En omgekeerd werkt het net zo.

Een nog dominanter Booking zou hotels meer commissie in rekening brengen, meent Reynders. Dat raakt volgens hem ook consumenten, en daarom is de blokkade dus noodzakelijk. “De prikkel om concurrerende prijzen te rekenen en om te innoveren blijft zo behouden” in de voor Europa zo belangrijke toerismesector, aldus de Eurocommissaris.