CNV: aanstaand faillissement Big Bazar harde klap voor personeel

Het bankroet dat dinsdag dreigt voor Big Bazar is “een harde klap” voor het personeel. Dat stelt vakbond CNV in een reactie op een gerechtelijke uitspraak van maandag, waardoor de koopjesketen opnieuw geen extra tijd krijgt om afspraken te maken met schuldeisers. CNV-bestuurder Erik Maas merkt op dat de ongeveer 1300 medewerkers “zich tot het laatste moment keihard hebben ingezet om hun winkel overeind te houden”.

Hij heeft dan ook bewondering voor het personeel van Big Bazar. “Zelfs toen hun werkgever via een paginagrote advertentie in de krant zijn excuses aanbood aan de schuldeisers en daarbij zijn eigen personeel over het hoofd zag, namen ze het nog op voor Big Bazar”, zegt de bestuurder.

Ook deed het personeel via de ondernemingsraad zelf een poging om het bedrijf meer tijd te geven de financiĆ«n op orde te krijgen, echter zonder succes. “Dat het zeer waarschijnlijk niet gelukt is, doet heel veel pijn”, aldus Maas in aanloop naar de behandeling van de faillissementsaanvragen, die voor dinsdag gepland staat.

Mocht het faillissement dinsdag door de rechter worden uitgesproken, dan is de toekomst voor het personeel volgens Maas “heel onzeker”. “Velen zullen op zoek moeten naar een andere baan, terwijl ondertussen hun dienstverband bij Big Bazar ook nog op een correcte manier afgehandeld dient te worden.”

Bovendien betwijfelt Maas of er kandidaten zijn voor een doorstart van de koopjesketen. “Het aantal filialen groeide wel, maar de keten werd nooit winstgevend. Ook verschillende overnames brachten niet het gewenste financiĆ«le resultaat. Corona zorgde voor een extra schuldenlast die Big Bazar eigenlijk nooit meer te boven is gekomen.”